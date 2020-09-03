Путину представили план восстановления экономики РФ

План восстановления российской экономики на 2020—2021 годы представлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на пленарной сессии Столыпинского форума «Иммунная система мировой экономики».
«План подъема экономики, рассчитанный на 2020—2021 годы, уже практически представлен президенту. Будем считать, что он одобрен и реализуется», — приводит слова Борисова ТАСС. Он уточнил, что план включает конкретные меры поддержки различных отраслей.
Первая редакция плана восстановления экономики после кризиса, вызванного коронавирусом, была представлена президенту РФ Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным еще 2 июня. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать. Затем в Кремле пояснили, что план необходимо «насытить конкретными предложениями, в том числе основываясь на результатах отраслевых совещаний».
Как ранее писало URA.RU, работа над нацпланом сопровождалась борьбой влиятельных политических групп вокруг его содержания — они стремились включить в него выгодные для себя предложения. Ожидалось, что новую его версию правительство представит 19 июня, но этого не произошло. О том, что новая редакция документа все же была представлена президенту, публично не сообщалось.
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