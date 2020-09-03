В Германии ответили на слова о перехвате переговоров о Навальном

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с блогером Алексеем Навальным являются фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.
«Конечно, утверждение Лукашенко не соответствует действительности», — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в кабмине Германии. Там отметили, что в среду Меркель высказала свое мнение о деле Навального, и добавить нечего.
Ранее Александр Лукашенко сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с блогером Алексеем Навальным не правдивы. По его словам, это стало известно белорусским спецслужбам, которые перехватили телефонный разговор между Берлином и Варшавой.
Перехват телефонного разговора между Варшавой и Берлином был технически возможен, заявил URA.RU историк спецслужб Александр Колпакиди. У Белоруссии очень сильная спецслужба, а у Польши постоянно перехватывают и записывают разговоры, отметил он.
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