В Германии ответили на слова о перехвате переговоров о Навальном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко, по данным немецких властей, говорит неправду Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что слова канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с блогером Алексеем Навальным являются фальсификацией, не соответствует действительности. Об этом сообщили в правительстве ФРГ.

«Конечно, утверждение Лукашенко не соответствует действительности», — сообщили радиостанции «Говорит Москва» в кабмине Германии. Там отметили, что в среду Меркель высказала свое мнение о деле Навального, и добавить нечего.

Ранее Александр Лукашенко сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с блогером Алексеем Навальным не правдивы. По его словам, это стало известно белорусским спецслужбам, которые перехватили телефонный разговор между Берлином и Варшавой.

Перехват телефонного разговора между Варшавой и Берлином был технически возможен, заявил URA.RU историк спецслужб Александр Колпакиди. У Белоруссии очень сильная спецслужба, а у Польши постоянно перехватывают и записывают разговоры, отметил он.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...