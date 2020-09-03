На блогера Анастасию Ивлееву завели дело

В Ленинградской области завели дело на блогера Анастасию Ивлееву. Ее подозревают в нарушении рекламного законодательства, сообщила сообщила секретарь управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области Александра Корнева.
«Возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства (п. 8 ч. 2 ст. 21 Федерального закона „О рекламе“)», — цитирует Корневу телеканал 360. Отмечается, что Ивлеева выложила ролик на YouTube, где была реклама вермута. На видео показывали, как приготовить коктейль на основе данного алкогольного напитка. Реклама алкоголя в интернете запрещена, добавили в пресс-службе ведомства.
В УФАС сообщили, что в кадре было отчетливо видно название алкогольного бренда, передает агентство Nation News. Также, на видео присутствовал фирменный бокал с названием марки. В пресс-службе подчеркнули, что оповестили блогера о нарушении. При этом сама Ивлеева с УФАС пока не связывалась.
Блогер вошла в рейтинг российских звезд, которые зарабатывают больше всех в Instagram. Она заработала с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года 0,61 млн долларов.
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