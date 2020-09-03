Политолог объяснил, зачем экс-губернатору Фургалу суд присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, хотел бы, чтобы его дело рассматривал суд присяжных, так как рассчитывает на оправдательный приговор. Об этом URA.RU рассказал политтехнолог Анатолий Макаров, долгое время проработавший на Дальнем Востоке.
По словам Маркова, как сам Фургал, так и его сторонники требуют суда присяжных и желательно в Хабаровске. «Очевидно, что выполнение этого требования поможет Фургалу на суде. Он сам и его близкие уверены, что в этом случае его просто оправдают», — предполагает политилог. Он также отмечает, что у Фургала пока нет никаких материалов расследования, и у экс-губернатора не так много фактов которые можно привести в свою защиту.
«Сейчас Фургалу нужно повышать свою политическую капитализацию. Он уже стал неким символом противостояния власти, „народным губернатором“. И апелляцию к этой „связи с народом“ позволяет ему удерживать фокус внимания на себе», — считает Марков.
На прошедшем 3 сентября судебном заседании Фургал выступил за рассмотрение своего дела судом присяжных, пишет RT. Между тем прокурор раскрыл детали дела Фургала. Он сообщил, что подчиненные бывшего губернатора физически устраняли неугодных ему людей. При этом прокурор подчеркнул, что некоторые участники процесса до сих пор испытывают страх, сообщает телеканал 360. Басманный суд Москвы продлил до декабря арест экс-губернатор Хабаровского края.
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