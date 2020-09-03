Фургал на заседании суда назвал свое дело политическим

Сергей Фургал попросил учитывать мнение народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в организации убийств местных бизнесменов, считает свое уголовное дело политическим. Об этом он заявил в ходе заседания в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ему меры пресечения.

«С первого дня своего ареста считал и считаю, что это дело политическое. <…> Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь», — цитирует Фургала издание «Подъем».

Он отметил, что не видит оснований для закрытия судебного процесса, так как в деле нет гостайны. Так он ответил на запрос следователя и прокурора сделать процесс по делу Фургала закрытым. По их мнению, в ходе прений может быть разглашена информация, составляющая гостайну. Бывший хабаровский губернатор добавил, что жители региона продолжают выходить на многотысячные акции протеста. Он призвал уважать их мнение.

В ходе суда прокурор заявил, что Фургал руководил подразделением, занимающимся устранением «неугодных ему лиц». Он уточнил, что свидетели признались, что испытывают страх от деятельности Фургала, и эта угроза не ликвидирована.

Фургалу вменяется организация убийств бизнесменов в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 9 июля его задержали. Также ему предъявлялось обвинение в мошенничестве. Следственный комитет России продлил еще на пять месяцев срок следствия по уголовному делу экс-губернатора в организации убийств предпринимателей. Он останется в СИЗО до 8 февраля, передает РАПСИ.

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