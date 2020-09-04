Экономист: России выгодно падение рубля

Экономист объяснил, что падение рубля на руку российским предпринимателям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экономики России выгодно, чтобы стоимость рубля оставалась низкой. Больше всего от этого выиграют предприниматели, заявил в разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Нам для внутренней экономики сейчас выгодно падение рубля. Так местные производители теперь могут производить дешевле и экспортировать дешевле, получая конкурентное преимущество, например, когда они вывозят свою продукцию в Китай. Потому что здесь они платят в подешевевших рублях, а получают (прибыль) в подорожавших долларах», — говорит Калугин.

Экономист отметил, что, несмотря на выгодно подешевевший сейчас рубль, экономике России потребуется не менее двух лет, чтобы восстановиться после коронавирусного кризиса. Российская валюта, скорее всего, снова подорожает и в будущем вернется к отметке 72 рубля за доллар, считает Калугин. Другие аналитики предполагают, что рубль поднимется еще выше, до 70 за доллар, пишет телеканал 360.

Американскому доллару эксперты предрекают сильное падение даже эксперты из США. Ожидается, что цена валюты снизится на треть.

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