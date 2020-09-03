ВСМПО-Ависма нашло способ выйти из кризиса и спасти Верхнюю Салду

Проблемы ведущего производителя титана ударили по социально-экономическому положению Верхней Салды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 3 сентября принял решение об эмиссии биржевых облигаций и проспекта ценных бумаг. Как сообщили URA.RU в дирекции предприятия, общий объем эмиссии составит 40 миллиардов рублей.

«Корпорация не планирует наращивать долг и средства, привлеченные через выпуск рублевых облигаций, будут направлены на рефинансирование задолженности по текущим кредитным соглашениям с целью оптимизации кредитного портфеля, за счет снижения доли валютной составляющей долговых обязательств», — отметил Валерий Борисов, заместитель генерального директора корпорации по экономике и финансам. В «ВСМПО-АВИСМА» не уточнили, чем будут обеспечены облигации.

По словам финансового аналитика Виталия Калугина, ценные бумаги такого рода обычно обеспечиваются доверием к эмитенту. «Если бизнес капиталоемкий, то в обеспечение облигаций может быть заложено, скажем, имущество и производственные мощности. Но законодательство этого не требует», — уточнил Виталий Калугин. По его словам, для такого предприятия как «ВСМПО» 40 миллиардов рублей — не очень большая сумма, учитывая, что по некоторым видам продукции оно является мировым монополистом. «Инвесторы понимают, что такое предприятие не закроется. В следующем году, после того, как закончится пандемия коронавируса, Boeing вновь начнет размещать заказы, и „ВСМПО“ выйдет в прибыль. По сути, выпуск облигаций просто размажет текущие обязательства на 5-6 лет», — подытожил финансовый аналитик.

Ранее URA.RU писало о том, что выручка предприятия из-за коронавирусного кризиса сократилась в 2,5 тысячи раз по сравнению с показателями прошлого года. Из-за проблем на предприятии в городе резко выросла безработица.