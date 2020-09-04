Борису Клюеву было 77 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Малом театре в Москве началось прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. Актер ушел из жизни 1 сентября.

Борису Клюеву было 77 лет. В последние годы жизни актер тяжело болел. Соболезнования родным артиста выразил президент России Владимир Путин. У Клюева есть три ордена, в ом числе орден «За заслуги перед отечеством». Актер за свою карьеру успел сняться более чем в 100 фильмах. Также он с 1969 года играл в Малом театре в Москве. В последнее время артист репетировал роль президента США Франклина Рузвельта для спектакля «Большая тройка (Ялта-45)».

Молодой аудитории Клюев особенно полюбился как Николай Петрович из ситкома «Воронины», также его знали по роли в сериале «Физрук». Тем не менее, одной из самых известных ролей артиста был граф Рошфор в телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Также Клюев снимался в «Улицах разбитых фонарей», а последней его работой в кино стала картина «Годунов» в 2018 году.

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