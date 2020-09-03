В родительских чатах агитируют за курганскую «Единую Россию»

Родителям школьников отправили сообщение якобы от директора областного департамента образования и науки Андрея Кочерова (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Родителей учеников одной из школ Кургана призывают проголосовать на выборах за кандидатов «Единой России». Сообщения об этом в родительские чаты поступают якобы по просьбе директора областного департамента образования и науки Андрея Кочерова. Об этом URA.RU рассказала одна из родительниц. Сам Кочеров про это не знает.

Девушка рассказала URA.RU, что классный руководитель в чате для родителей отправила им сообщение. «Уважаемые коллеги, пожалуйста разместите в родительских чатах обращение директора ДОН Курганской области. <…> Важно, чтобы Курганская область развивалась, вместе с нашим губернатором В. М. Шумковым и его командой», — указано в сообщении. В Курганской области командой губернатора региона Вадима Шумкова называют себя представители «Единой России».

В сообщении для родителей оставили ссылку. При переходе по ней курганцам предлагают узнать, какой кандидат от «Единой России» участвует в выборах на конкретном участке.

URA.RU обратилось в пресс-службу областного департамента образования и науки. Представители департамента объяснили URA.RU, что ни о чем подобном их директор не просил.

Выборы в облдуму, Шадринскую городскую думу и в 23 из 24 районных дум пройдут в Курганской области с 11 по 13 сентября. Ранее десяткам кандидатов отказали в регистрации.