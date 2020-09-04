Инсайд: в ХМАО хотят пересмотреть расходы на важную программу

В правительстве ХМАО рассматривают возможность сократить долю отчислений, которые они вкладывают в межрегиональную программу «Сотрудничество» из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональным властям.
«По оценкам, размер выпадающих доходов в бюджете ХМАО из-за последствий пандемии коронавируса может составить порядка 54 млрд рублей. А параметры окружной казны настроены максимально социально-ориентировано. Чтобы выполнить все взятые на себя обязательства, правительство будет вынуждено пересматривать размеры своей доли в программе «Сотрудничество», — считает инсайдер.
Один из депутатов Тюменской областной думы в беседе с журналистом агентства заявил, что пока речь идет только о прогнозах. «Конечно, можно предположить, что параметры „Сотрудничества“ изменятся в меньшую сторону. Программа формируется исходя из отчислений налога на прибыль, которые делают северные округа. А поскольку с доходами сейчас у всех туговато, то и процент отчислений будет меньше. Но вот насколько, это вопрос», — прокомментировал народный избранник. В правительства ХМАО и Тюменской области были отправлены официальные запросы. На момент публикации материала ответы на них не поступили.
Ранее URA.RU сообщало, что бюджет Югры на 2020 год был принят в размере 213 миллиардов рублей с рекордным дефицитом в 36 миллиардов рублей. Ликвидировать его планировалось за счет поступлений от налогов, однако в начале марта на мировых рынках произошло обрушение цен на нефть.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «