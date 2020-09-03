03 сентября 2020

Экс-главу свердловского минздрава повысили

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Андреем Цветковым. Екатеринбург, цветков андрей
Андрею Цветкову доверили важное направление Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава минздрава Свердловской области Андрей Цветков станет куратором онкологических служб и строительства медкластера. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Губернатор Евгений Куйвашев решил придать аппаратный вес экс-министру свердловского минздрава Андрею Цветкову. Протокольно назначил его куратором онкологических служб и строительства медкластера», — рассказал инсайдер. Эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть в пресс-службе регионального минздрава, там предложили обратиться в департамент информационной политики правительства области. Оперативно получить комментарии в ДИП не удалось — не вопрос корреспондента на момент публикации не ответили.

Андрей Цветков покинул свой пост после приезда главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который раскритиковал работу медучреждений региона. Министерство в конце июля возглавил Андрей Карлов.

Обновлено в 15:14. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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