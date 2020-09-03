Экс-главу свердловского минздрава повысили

Бывший глава минздрава Свердловской области Андрей Цветков станет куратором онкологических служб и строительства медкластера. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.
«Губернатор Евгений Куйвашев решил придать аппаратный вес экс-министру свердловского минздрава Андрею Цветкову. Протокольно назначил его куратором онкологических служб и строительства медкластера», — рассказал инсайдер. Эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть в пресс-службе регионального минздрава, там предложили обратиться в департамент информационной политики правительства области. Оперативно получить комментарии в ДИП не удалось — не вопрос корреспондента на момент публикации не ответили.
Андрей Цветков покинул свой пост после приезда главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, который раскритиковал работу медучреждений региона. Министерство в конце июля возглавил Андрей Карлов.
Обновлено в 15:14. В департаменте информационной политики правительства Свердловской области сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «