ТАСС: следствие не нашло оснований для дела по Навальному

Правоохранительные органы не видят оснований для возбуждения уголовного дела из-за ситуации с Алексеем Навальным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В России не видят оснований для возбуждения уголовного дела после госпитализации блогера Алексея Навального. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Оснований для возбуждения дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после госпитализации Навального на данный момент нет», — пишет ТАСС со ссылкой на источник. По данным издания, свидетельства, которые могли бы доказывать покушение на блогера отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте поступило заявление от «Фонда борьбы с коррупцией» на возбуждение уголовного дела по статьям «покушение на убийство» и «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» из-за ситуации с Навальным. В ФБК не получили ответа от СК, поэтому обратились с жалобой в Басманный суд Москвы.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий от представителей Следственного комитета России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

О том, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии. Завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев отметил, что Навальный не мог быть отравлен «Новичком», передает деловая газета «Взгляд». Если бы использовали этот яд, то должны были пострадать окружающие и пассажиры самолета.

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