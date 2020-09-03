Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Блогер Алексей Навальный не мог быть отравлен «Новичком». Об этом заявил завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на обвинения немецких токсикологов.
Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок». «В первые восемь часов пребывания пациента в стационаре были проведены химико-токсикологические исследования в трех независимых лабораториях. Никаких токсикантов ни в крови, ни в моче выявлено не было», — напомнил Сабаев. Он обратил внимание на то, что если бы Навального пытались отравить «Новичком», то от сильнодействующего яда пострадали бы окружающие и пассажиры самолета. Ранее Сабаев также заявлял, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию — это почки, печень, легкие — не были повреждены токсинами, а это бы неизбежно произошло из-за отравления.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому второй степени. Позже врачи из Германии увезли его в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября немецкий кабмин сделал заявление, что в организме Навального обнаружены следы вещества группы «Новичок». В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. А в Кремле заявили, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным.
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