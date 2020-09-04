Spiegel: в анализах Навального нашли следы отравляющего вещества

В крови и моче Алексея Навального нашли следы отравляющего вещества Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В крови блогера Алексея Навального обнаружили следы отравляющего вещества. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

«Военные токсикологи ФРГ утверждают, что нашли следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального», — пишет ТАСС со ссылкой на данные немецкого издания. Они были обнаружены в крови, на коже и в моче блогера, передает telegram-канал РИА «Новости». Также следы были в бутылке, из которой позднее пил Навальный.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где и госпитализировали блогера. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. О том, что в его организме нашли следы вещества из группы «Новичок», заявили в правительстве Германии. В МИД РФ считают, что Германия не подтверждает свои заявления фактами. В Кремле подчеркнули, что готовы сотрудничать с Берлином по ситуации с Навальным, передает телеканал 360. Следственные органы не видят оснований для открытия уголовного дела после госпитализации Алексея Навального. НАТО потребовало от России раскрыть информацию по программе «Новичок». Они считают, что данная ситуация показывает нарушение демократических прав в стране.

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