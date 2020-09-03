Тюменские таксисты массово едут на заработки в Татарстан

В Казани тюменцы рассчитывают на большие заработки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменские водители такси-партнеры крупных российских агрегаторов «Яндекс. Такси» и «Ситимобил» массово едут в Казань на заработки. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что Татарстан стал первым регионом России, в который зашел китайский агрегатор такси «Didi», предлагающий водителям более выгодные условия работы.

«Тюменские водители недовольны условиями работы, которые предлагают российские агрегаторы. В первую очередь, это касается низкой оплатой труда. Китайский агрегатор начал завоевание рынка такси в России с агрессивного демпинга. „Didi“ берет с пассажиров за поездки в Казани минимальную плату. При этом, водителям компания компенсирует расходы и они получают хорошие деньги. Вот тюменцы и ринулись туда на заработки», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В «Яндекс. Такси» агентству заявили, что недостатка в партнерах не испытывают. «Сервис „Яндекс. Такси“ в Тюмени работает в обычном режиме, число водителей на линии по сравнению с предыдущими неделями напротив, выросло», — пояснили там агентству. В «Ситимобил» также не наблюдают сокращения количества активных водителей. «Насколько нам известно, водители всех крупных агрегаторов такси, которые переехали для работы в Казань, уже возвращаются в свои города», — пояснили там агентству. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень на заработки едут таксисты со всего Урала.