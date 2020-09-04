Минск предоставил запись разговора между Германией и Польшей о ситуации с блогером Алексеем Навальным. Материалы опубликовала пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.
«Материалы по [блогеру Алексею] Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления», — звучат в записи слова собеседника из ФРГ. При этом на вопрос спикера из Варшавы, подтверждается ли версия с отравлением, он ответил, что это не так важно. Во время войны все методы хороши, заявляет немецкая сторона.
С этим поляк согласился и добавил, что нужно отбить России привычку «совать нос в дела» Белоруссии. Он также отметил, что Варшаве пока не удалось реализовать свои планы в республике — Лукашенко оказался «крепким орешком».
Ранее Александр Лукашенко сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину, что заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о ситуации с блогером Алексеем Навальным не правдивы. По его словам, это стало известно белорусским спецслужбам, которые перехватили телефонный разговор между Берлином и Варшавой. В Германии заявление Лукашенко опровергли. Перехват телефонного разговора между Варшавой и Берлином был технически возможен, заявил URA.RU историк спецслужб Александр Колпакиди.
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