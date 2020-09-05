Глава форума стран БРИКС нашла нестыковки в ситуации с Навальным

Президент форума стран БРИКС считает, что Германия скрывает данные о Навальном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд поддержала Россию в ситуации, сложившейся вокруг госпитализации блогера Алексея Навального. По ее словам, происходящее вызывает ряд вопросов, на которые никто пока не ответил.

«Весь случай с господином Навальным очень странный с самого начала, и у меня, как у нейтральной стороны, есть много вопросов, ответы на которые до сих пор неясны», — написала глава форума стран БРИКС на своей странице в Facebook. Например, Ананд интересует, почему немецкие врачи не запросили результаты исследований, проведенных в омской больнице, и не публикуют результаты собственных изысканий.

Также Ананд кажется странным, что берлинская клиника «Шарите», куда отвезли Навального, неделю не сообщала об «отравлении» блогера, но потом военные специалисты ФРГ внезапно заявили о боевом яде «Новичок» в организме пациента. При этом саму больницу не закрыли на карантин. Да и сам Навальный в случае применения яда должен был погибнуть в кратчайшие сроки, отмечает Ананд.

«В этой ситуации я призываю политиков, публичных персон и журналистов не осуждать Россию, не имея реальных фактов и не дождавшись конца расследования. И, пожалуйста, не используйте эту ситуацию в своих политических целях, ведь речь идет о жизни человека», — призывает Ананд. Она считает, что политика, построенная на игре с чувствами людей, разрушает глобальное партнерство.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на пути из Томска в Москву. Судно экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, сообщает RT. Затем Навального перевезли в клинику в Берлине. В правительстве Германии заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». Это позже опровергли URA.RU врач и химик.

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