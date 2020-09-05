Германия пригрозила России последствиями из-за Навального

Россия должна внести свой вклад в расследование дела Алексея Навального, уверен Хайко Маас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что если в ближайшие дни Россия не предпримет шаги по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, последует реакция Германии и ее партнеров. Такое заявление политик сделал в интервью газете Bild am Sonntag.

Маас сообщил, что существует «много свидетельств» того, что российское государство якобы причастно к случившемуся, поэтому «следующий ход» — за российской стороной. «Если оно не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов», — сказал министр иностранных дел [цитата по ТАСС].

Если Россия в ближайшие дни «не внесет вклад» в расследование, Германия и ее партнеры «обсудят ответ». При этом собеседник издания призвал «не сужать» дискуссию о ситуации вокруг Навального до темы реализации «Северного потока-2». В строительстве газопровода участвуют более 100 компаний из 12 стран Европы.

Ранее в правительстве Германии заявили, что в организме блогера якобы нашли следы вещества из группы «Новичок». При этом завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев считает это невозможным. В противном случае пострадали бы и окружающие Навального люди, и пассажиры. В правоохранительных органах так же сказали, что нет никаких оснований считать, что Алексея Навального пытались отравить. 5 сентября, как напоминает RT, Национальная медицинская палата РФ предложила Врачебной палате Германии создать общую экспертную группу для оценки причин состояния блогера.

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