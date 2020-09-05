В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

План по восстановлению экономики РФ утвердят в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Работа над планом восстановления экономики России завершена, он будет утвержден уже в сентябре. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Он [план] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — приводит ТАСС слова политика, который также добавил, что документ будет утвержден в этом месяце.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что план восстановления российской экономики уже представлен главе государства Владимиру Путину. По словам парламентария, в него вошли конкретные меры поддержки отраслей. Подробностей пока нет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.