05 сентября 2020

В России объявили о завершении плана по восстановлению экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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План по восстановлению экономики РФ утвердят в сентябре Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Работа над планом восстановления экономики России завершена, он будет утвержден уже в сентябре. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Он [план] закончен. Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом», — приводит ТАСС слова политика, который также добавил, что документ будет утвержден в этом месяце.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что план восстановления российской экономики уже представлен главе государства Владимиру Путину. По словам парламентария, в него вошли конкретные меры поддержки отраслей. Подробностей пока нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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