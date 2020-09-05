Илья Варламов раскритиковал УрФУ за разруху в душевых комнатах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер и урбанист Илья Варламов пристыдил Уральский федеральный университет за разрушенные душевые комнаты в общежитиях. Их фотографии на днях опубликовала одна из студенток вуза.

«Жизнь в общаге несет в себе ряд преимуществ — увеличение числа друзей и знакомых, приятное времяпровождение, многие называют общагу школой жизни. Но если говорить про бытовые условия, то жизнь в общежитии — это огромная лотерея. <…>. К сожалению, очень часто в российских общагах можно снимать фильмы ужасов», — написал Варламов в своем блоге.

Затем он сослался на публикацию портала E1.ru, который публиковал фотографии, сделанные студенткой четвертого курса УрФУ. Девушка запечатлела разрушенные душевые комнаты в общежитии, в которых студентам приходится мыться. Однако в самом вузе сказали, что этой комнатой пользуются только сотрудники.

«Видимо, в УрФУ считают, что для них подобная душевая в самый раз. <…>. Жизнь в общежитии не должна превращаться в бытовой ад. Сделать обычную аккуратную душевую комнату совсем не сложно. В конечном итоге от условий жизни студентов зависит и репутация университета», — иронизировал блогер.