Захарова: Германия может вести двойную игру по делу Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что власти Германии могут вести двойную игру по делу блогера Алексея Навального. Об этом она написала в своем Facebook.
«Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру», — написала Захарова. По ее словам, подозрения возникают в связи с тем, что власти ФРГ долго не передавали запрос Генпрокуратуры РФ в Управлению юстиции Берлина. По словам Захаровой, это не позволяет решить вопрос с блогером оперативно. «Берлин тормозит процесс расследования», — подытожила она.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна в ближайшие дни начать расследование дела Навального. Этим власти РФ докажут свою непричастность к инциденту и помогут следствию. Об этом Маас рассказал в беседе с корреспондентом газеты Bild am Sonntag.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Там эксперты заявили, что в организме Навального обнаружили следы веществ из группы «Новичок». Правоохранительные органы России заявили, что нет никаких оснований считать, что блогера отравили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ситуация с Навальным напоминает инцидент с Сергеем и Юлией Скрипаль, передает телеканал 360.
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