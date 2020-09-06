Юлия Навальная заявила, что не может доверять Леониду Рошалю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Жена Алексея Навального Юлия заявила, что российские медики больше не будут иметь отношения к лечению ее мужа. Так она ответила на предложение доктора Леонида Рошаля к Врачебной палате Германии о создании общей рабочей группы российских и немецких медиков для оценки причин состояния Навального.

«Мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — написала Юлия Навальная в Instagram. Она отметила, что не может доверять Леониду Рошалю из-за его публичной деятельности.

Предложив создать общую экспертную группу Рошаль выступил не как врач, а представитель государства, считает Навальная. По ее мнению, врач хочет не помочь ее мужу, а выведать информацию у немецкой стороны.

Ранее Леонид Рошаль предложил Врачебной палате Германии создать экспертную группу для общей работы над ситуацией с Алексеем Навальным, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву в конце августа. Навальный был доставлен в БСМП №1 в Омске, оттуда его перевезли в немецкую клинику Charite. Немецкие специалисты выявили в его организме яды из группы «Новичок», напоминает телеканал 360.

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