Регион УрФО оказался в числе самых неблагоприятных для работы

Курганская область вошла в десятку регионов с наиболее низким индексом рынка труда. Она заняла 75 место в рейтинге из 85 возможных.
«На рынке труда регионов РФ отмечались положительные тенденции, однако ситуация по-прежнему характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности», — пишет РИА «Новости». Индекс позволяет определить уровень занятости в каждом конкретном субъекте и привлекательность для работников. Показатель рассчитывался на основе таких данных, как уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда, время на поиск работы.
Первое место в списке получила Москва с показателем 96,4, второе — Санкт-Петербург с 93. Третья строчка досталась Московской области с результатом 85,2. Среди уральских регионов в лидеры выбились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с показателем 78,8 (четвертое место), Тюменская область с результатом 73,9 (пятое место) и Свердловская область с индексом 70,4 (девятое место).
На 18 строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 65,9. На 20 месте Челябинская область с показателем 65,1, Пермскому краю досталось 25 место (63,5). На 75 строчке Курганская область с результатом 43,8. Рекордно низкое число баллов набрали Тыва (19,6), Северная Осетия — Алания (15,2) и Карачаево-Черкесская Республика (15).
Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев прогнозировал падение доходов россиян на 6-7%, пишет «Утро.ру». Он считает, что показатель может снизиться из-за мер поддержки оказанных населению государством. Экономист Никита Масленников предположил, что в России начнут снижаться зарплаты и расти уровень безработицы на фоне финансовых проблем в бизнесе. Он считает, что в дальнейшем это скажется на потребительском спросе и темпах восстановления экономики в целом.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.