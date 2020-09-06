Ефремов предсказал, на сколько лет его отправят в колонию

Приговор по делу Михаила Ефремова огласят 8 сентября Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, считает, что его отправят в колонию на восемь лет. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым.

«Я думаю, что восемь лет», — сказал Ефремова в разговоре с Пашаевым, кадры которого были показаны в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Беседа с адвокатам, как утверждается в сюжете, состоялся в квартире Ефремова перед его выступлением с последним словом в суде.

В июне Михаил Ефремов оказался участником ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Адвокат Ефремов Эльман Пашаев прогнозирует, что актер получит от шести до восьми лет колонии общего режима, передает агентство Nation News. Приговор по делу Ефремова огласят 8 сентября, напоминает RT.

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