08 июня 2020

Против Ефремова возбудили уголовное дело. Актеру грозит до семи лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Михаил Ефремов стал фигурантом уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отношении актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Актеру грозит до семи лет лишения свободы.

Авария произошла около 21:40 по московскому времени. Михаил Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с автомобилем Lada. Актера задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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