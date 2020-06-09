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Авария произошла около 21:40 по московскому времени. Михаил Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и на скорости столкнулся с автомобилем Lada. Актера задержали и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Второй водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в тяжелом состоянии.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Актеру грозит до семи лет лишения свободы.

В отношении актера Михаила Ефремова, который устроил ДТП на Смоленской площади в Москве, возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

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