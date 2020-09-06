Польша опровергла подлинность записи разговора о Навальном

В Польше сообщили, что переговоры о деле Навального не настоящие Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Запись разговора «Варшавы и Берлина» о деле блогера Алексея Навального не настоящая. Об этом заявили в МИД Польши.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — рассказали ТАСС в ведомстве.Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что никакого отравления Навального не было и дело сфальсифицировано, пишет RT.

Пресс-служба главы Белоруссии опубликовала телефонный разговор, происходящий между представителями Берлина и Варшавы, который перехватили белорусские спецслужбы, передает «Национальная служба новостей». Ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин предположил, что запись могла быть смонтирована.

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