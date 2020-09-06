Владимиру Бодрову испортили два баннера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области от «Единой России» Владимир Бодров написал заявление в полицию на хулиганов, испортивших его агитационные баннеры. В слогане «Я точно не пропаду после выборов» неизвестные закрасили слово «не», сообщил он корреспонденту URA.RU.

«При объезде округа обнаружил повреждение двух баннеров на проспекте Победы. Неизвестные закрасили часть информации. Написал заявление в полицию с просьбой провести проверку и с помощью камер уличного наблюдения установить виновных и привлечь их к ответственности», — сказал кандидат.

Бодров выдвинулся в заксобрание по Калининскому округу №12. Вместе с ним баллотируются Дмитрий Ларин («Справедливая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР) и Виктор Фрицлер (КПРФ). Справедливоросс отметился несколькими скандалами. Киреев подал в суд на блогера Алексея Навального. А Фрицлер требует снять с выборов Ларина.

Фото: штаб Владимира Бодрова