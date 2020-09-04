С курьеза началось судебное разбирательство по иску замдиректора МКУ «Контрольно-ревизионное управление» комитета по делам образования Челябинска Константина Киреева к блогеру Алексею Навальному. На сайте Люблинского райсуда Москвы в разделе «категория дела» указали «О расторжении брака супругов — имеющих детей».
В пресс-службе суда не ответили на телефонный звонок. Истец сообщил корреспонденту URA.RU, что его заявление принято, а первое заседание по иску назначено на 15 октября. «Я заявил ходатайство об участии в заседаниях по видеоконференцсвязи из Челябинска. Учитывая его и состояние здоровья Навального, суд назначил первое заседание по делу на 15 октября», — сказал Киреев. Телефон штаба Навального в Челябинске отключен.
Киреев считает, что уступил 1% голосов на прошлогодних выборах в Калининский райсовет, потому что его без спроса включили в участники проекта Навального «умное голосование» и избиратели ассоциировали с оппозиционным блогером. Киреев через суд потребовал удалить информацию о нем с сайта Навального и компенсацию в 1 млн рублей. Позднее челябинец отказался от взыскания денег из-за состояния здоровья ответчика.
Люблинский райсуд Москвы в 2015 году удовлетворил иск «Яблока» к Навальному о обязал того удалить порочащие сведения с его сайта, разместить опровержение, а также заплатить компенсацию. В 2017 году эта же инстанция обязала Навального удалить публикации и видеоролики, порочащие бзнесмена Алишера Усманова, и разместить опровержение.
Навальный находится на лечении в Германии. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Российские силовики проводят проверку по факту возможного отравления.
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