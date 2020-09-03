Скандального челябинского кандидата снимают с выборов

Кандидат Виктор Фрицлер требует не пустить на выборы Дмитрия Ларина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области от КПРФ Виктор Фрицлер продолжил борьбу за снятие с выборов своего оппонента из «Справедливой России» Дмитрия Ларина. Как коммунист заявил корреспонденту URA.RU, он подал апелляцию на решение облсуда, оставившего обоих в избирательной кампании.

«Не согласен с решением облсуда. Считаю, что Ларин в своей агитации нарушил закон об интеллектуальной собственности. Кроме того, он разместил не оплаченные из избирательного фонда агитационные ролики на телевидении», — полагает Фрицлер.

Ларин считает, что нарушений нет. «Иск не обоснован. Он призван отвлечь меня от работы в округе», — заявил кандидат URA.RU.

Выборы в ЗСО в Калининском округе №12 стали одними из самых скандальных. Ларин, избравший годом ранее от «Единой России» в Калининский райсовет Челябинска, в этом году решил баллотироваться от «Справедливой России». Его обвиняли в нападении на 75-летнюю жительницу. Хотя он уверяет, что ее не трогал, напротив, женщина воровала его агитацию из почтовых ящиков. Оба подали заявления в полицию друг на друга. Ларина также обвиняли в том, что за него агитирует ребенок. Депутат это отрицал. Фрицлер подал на него в суд и написал заявление в прокуратуру. Сам Ларин жаловался на главу Калининского района Сергея Колесника из-за сквера, построенного с нарушениями, по мнению заявителя.

В этом округе в ЗСО также баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия») и Константин Киреев (ЛДПР). Последний запомнился иском к блогеру Алексею Навальному.