Создатель «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

Улучшение самочувствия Алексея Навального говорит о том, что при его возможном отравлении не использовались вещества группы «Новичок». Об этом заявил военный эксперт ООН Игорь Никулин
«Если бы это было отравление „Новичком“, мы бы его живым уже бы не увидели никогда», — приводит слова Никулина РИА «Новости». По словам эксперта, вещество, принадлежащее к группе «Новичок», является бинарным химическим боеприпасом и обладает огромной токсичностью.
Ранее стало известно об улучшении состояния Алексея Навального. По информации ТАСС, блогера вывели из искусственной комы, в настоящее время он уже реагирует на обращения окружающих.
Власти Германии ранее заявили о нахождении в организме блогера следов яда группы «Новичок». Однако, по словам российских врачей, анализы Навального, сделанные в Омске, опровергают версию с отравлением.
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