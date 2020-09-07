Экспертная группа, которую предложил создать педиатр и хирург Леонид Рошаль, могла бы продвинуть вперед лечение блогера Алексея Навального. Такие врачебные консилиумы помогают разобраться в сложных клинических ситуациях, объяснила URA.RU Оксана Драпкина, врач и директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ.
«Экспертная группа могла бы помочь детализировать время возникновения симптомов, их связь с различными клиническими проявлениями, обобщить данные и применить их к конкретному случаю. Когда ясен патогенез, мы знаем, как выработать более обоснованную тактику лечения», — объяснила предложение Рошаля Драпкина.
Медик также подчеркнула, что врачам необходимость такого консилиума абсолютно понятна, и она ее поддерживает. Однако люди, далекие от медицины, как жена блогера Юлия Навальная, могут смотреть на предложение Рошаля под другим углом. «Возможно, они могут не понять, почему это нужно», — уточнила Оксана Драпкина.
Навальному внезапно стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось срочно посадить в Омске. Там блогер впал в кому. Позже его семья настояла на том, чтобы Навального перевезли на лечение в Германию, пишет агентство Nation news. 5 сентября Рошаль предложил России и Германии объединить усилия в лечении Навального. Жена блогера высказалась против такого предложения. Она заявила, что российские медики не будут лечить ее мужа. Навальный вышел из комы 7 сентября.
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