Как установить точный диагноз в деле Навального. Мнение директора центра Минздрава РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный вышел из комы 7 сентября Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Экспертная группа, которую предложил создать педиатр и хирург Леонид Рошаль, могла бы продвинуть вперед лечение блогера Алексея Навального. Такие врачебные консилиумы помогают разобраться в сложных клинических ситуациях, объяснила URA.RU Оксана Драпкина, врач и директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ.

«Экспертная группа могла бы помочь детализировать время возникновения симптомов, их связь с различными клиническими проявлениями, обобщить данные и применить их к конкретному случаю. Когда ясен патогенез, мы знаем, как выработать более обоснованную тактику лечения», — объяснила предложение Рошаля Драпкина.

Медик также подчеркнула, что врачам необходимость такого консилиума абсолютно понятна, и она ее поддерживает. Однако люди, далекие от медицины, как жена блогера Юлия Навальная, могут смотреть на предложение Рошаля под другим углом. «Возможно, они могут не понять, почему это нужно», — уточнила Оксана Драпкина.

Навальному внезапно стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось срочно посадить в Омске. Там блогер впал в кому. Позже его семья настояла на том, чтобы Навального перевезли на лечение в Германию, пишет агентство Nation news. 5 сентября Рошаль предложил России и Германии объединить усилия в лечении Навального. Жена блогера высказалась против такого предложения. Она заявила, что российские медики не будут лечить ее мужа. Навальный вышел из комы 7 сентября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...