Журналист и телеведущий Владимир Соловьев обратился к Юлии Навальной с вопросом. Он недоумевает, почему семья блогера требует соблюдения закона о врачебной тайне и неразглашении персональных данных несмотря на то, что Алексей Навальный всегда пренебрегал этими принципами.
«Заметьте, как сейчас Юля Навальная озаботилась, что [доказательства отравления Навального] это собственность и личная информация. Юлия Борисовна, а зачем вы сейчас это все говорите? Ваш муж построил карьеру на том, что он глубоко плевал всегда на законы, защищающие частную жизнь и личные данные. Когда публиковал данные детей, он знал, что нарушает законы. Почему вы требуете, чтобы отношение к вам было иным? Это такие двойные стандарты?» — задался вопросом телеведущий в эфире YouTube-программы «Соловьев Life».
Говоря о деле Навального, Соловьев также прокомментировал санкции, которые европейские страны хотят ввести против России. Он считает, что ограничения будут не выгодны для самой ФРГ. «Предположим, остановят „Северный поток-2“, дальше что? Цены вырастут, экономика Германии просядет», — предположил журналист.
Ранее немецкий политик Грегор Гизи заявил, что спровоцировать ситуацию с Навальным могли противники строительства «Северного потока — 2». Он также напомнил, что отказ ФРГ от строительства трубопровода выгоден для президента США Дональда Трампа.
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