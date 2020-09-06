Немецкий политик объяснил, кому выгодно дело Навального

Спровоцировать ситуацию с блогером Алексеем Навальным могли противники строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил немецкий депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи.
«Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию», — цитирует Гизи РИА «Новости».
По словам политика, виновник инцидента понимал: если возложить ответственность за случившееся на Россию, это вобьет клин в отношения между Москвой и Западом. При этом российская сторона абсолютно не заинтересована в отравлении Навального. По мнению Гизи, версия о причастности к делу блогера Кремля «абсурдна». Немецкий политик также подчеркнул, что отказ ФРГ от строительства трубопровода выгоден для президента США Дональда Трампа.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок». В беседе с URA.RU медик из Москвы Анатолий Домников назвал немецкую версию чушью.
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