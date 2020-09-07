Власти России начнут борьбу с дешевым бензином

В России хотят запретить продажу любых видов неавтомобильного топлива на АЗС. Соответствующий проект разработал Минпромторг при участии Росстандарта.
«Будет запрещена реализация судового, печного топлива и иных нефтепродуктов, не относящихся к категории автомобильного бензина и дизельного топлива», — передает газета «Известия» содержание проекта.
Как пояснили Минпромторге, сейчас отсутствует прямой запрет на продажу судового и печного топлива. Из-за этого некоторые недобросовестные предприниматели идут на мошеннические схемы, подделывают документацию на нефтебазах и продают неавтомобильное топливо под видом дизеля. «В итоге государство теряет неуплаченный акциз, а потребитель рискует своим автомобилем», — подчеркнул вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Иногда и сами водители знают, что заправляются судовым топливом, но делают это в целях экономии. Специалисты отмечают, что проблема некачественного бензина сохраняется во Владимирской области, в отдельных субъектах Уральского федерального округа и других регионах РФ. Планируется, что запрет на продажу судового и печного топлива начнет действовать с 1 января 2021 года.
Ранее Россия заняла лишь 20-е место в европейском рейтинге по доступности топлива для населения. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. При этом в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, РФ находится на втором месте по дешевизне топлива после Казахстана.
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