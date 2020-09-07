07 сентября 2020

В РФ нашли эффективное лекарство от коронавируса. Оно снизило смертность в пять раз

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Врачи нашли эффективное лекарство от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен и против коронавируса. С его помощью врачам удалось снизить смертность пациентов с тяжелой формой COVID-19 в пять раз.

«В общей массе больных COVID-19 тяжелые случаи составляют около 5%. Почти 80% из них умирают. Опыт медицинского центра Алмазова, где пациентов с COVID-19 лечили с мая по август, подтвердил пропорцию тяжелых пациентов, а смертность в этой категории больных здесь удалось снизить до 14,3%», — пишет газета «Известия». Такие данные основаны на опыте врачей Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, пациентам вводили препарат ингаляционно, процедура длилась по полчаса дважды в сутки. Больным, как правило, хватало от двух до пяти суток лечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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