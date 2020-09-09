Худший результат по COVID за месяц выявили в Курганской области

В Курганской области 10 сентября подтвердились 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Последний раз такое число заболевших в области фиксировали 5 августа, после чего оно снижалось. Пока ситуация с COVID-19 в регионе разворачивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.
«На 10 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 18 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Шатровском, Сафакулевском, Кетовском, Варгашинском и Белозерском районах.
С начала пандемии в регионе выявили 3 258 больных коронавирусом, из них выздоровело 2 608 человек, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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