09 сентября 2020
08 сентября 2020

Худший результат по COVID за месяц выявили в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 10 сентября подтвердились 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Последний раз такое число заболевших в области фиксировали 5 августа, после чего оно снижалось. Пока ситуация с COVID-19 в регионе разворачивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

«На 10 сентября в Курганской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 18 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Шатровском, Сафакулевском, Кетовском, Варгашинском и Белозерском районах.

С начала пандемии в регионе выявили 3 258 больных коронавирусом, из них выздоровело 2 608 человек, 20 — скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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