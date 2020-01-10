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Курганец, из-за которого разрешили слежку за всеми Романами, пожалуется в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по объектам ремонта с главой города. Курган, руки с телефоном
Курганский суд разрешил прослушивать телефоны всех людей по имени РоманФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Роман Худоконенко готовит кассационную жалобу в Верховный суд. В ней он просит признать постановления Курганского областного суда о слежке за людьми по имени Роман незаконными. Об этом «URA.RU» рассказал сам Худоконенко.

Девять постановлений были выданы курганскими судьями на прослушивание телефонных разговоров Романов в период с 2013 по 2015 годы. Ни фамилия, ни другие персональные данные объектов прослушки не были указаны. «Такое решение порождает право неограниченного количества граждан по имени Роман обратиться в суд с целью восстановления своих конституционных прав. Не установлено телефонные переговоры какого количества „Романов“ подверглись прослушиванию за сроки действия этого постановления», — пояснил «URA.RU» адвокат Алексей Горелый.

Подобный документ может обернуться против людей в мантии. «Постановление дает возможность сотрудникам полиции проводить оперативные мероприятия в отношении судей, прокуроров, депутатов (по имени Роман) обладающих особым статусом и неприкосновенностью», — считает Худоконенко.

В кассационной жалобе говорится, что при вынесении решения о прослушке суд обязан проверить основания. Документ не содержит ссылки на подготовку к преступлению или его совершение, считает Худоконенко. «Отдельно хочу отметить, что постановления судей написаны „под копирку“, т. е. слово в слово, буква в букву и все знаки пунктуации повторяют друг друга», — рассказал обвиняемый.

Роман Худоконенко и Ирина Никитина обвиняются в совершении экономических преступлений. Более пяти лет они пытаются доказать невиновность. Курганский городской суд в конце 2018 года полностью их оправдал. Но сейчас дело снова рассматривается.

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