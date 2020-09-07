Скандал между геями и казаками дошел до силовиков

Горожанин хочет узнать, имеют ли право казаки на «охоту на геев» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржец Евгений Зиновьев намерен обратиться в прокуратуру c просьбой проверить действия уральских казаков. Об этом он сообщил URA.RU. Причина в том, что во время рейда по городу в поисках геев казаки остановили его сына, прицепившись к его внешнему виду.

«Есть желание обратиться в прокуратуру, — рассказал агентству Зиновьев. — Мы посоветуемся с юристами, как лучше все это оформить, и в ближайшие дни направим обращение».

«Три группы наших, с кем я общался, ничего об этом случае не знают. Я вообще сомневаюсь, „был ли мальчик?“: фото- или видеоматериалы данного инцидента у нас отсутствуют. Если они у кого-то есть — предоставьте, будем разбираться», — заявил URA.RU один из координаторов казачьего патруля, заматамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич. Он добавил, что казаки сами в определенных случаях носят серьгу в ухе.

Накануне Евгений Зиновьев рассказал на своей странице в соцсетях о том, что его сына Александра в центре Екатеринбурга остановили два казака, интересовавшиеся, не относится ли он «к этим?» Служивых привлек внешний вид юноши: блестящие очки с оранжевыми линзами, крашеные волосы, серьга в ухе с бриллиантом. По словам самого парня, так он «самовыражается через внешний вид». Но все это не понравилось казакам: один из которых предложил «вязать его». Пост Зиновьева собрал сотни просмотров и десятки комментариев в духе «в 90-е так вели себя гопники».

Ранее URA.RU сообщало о том, что ЛГБТ-сообщество решило провести в Екатеринбурге «Уральскую неделю гордости» — фестиваль с рядом мероприятий, проводимых как онлайн, так и вживую. Так, накануне должна была состояться экскурсия по квир-местам города (связанных с культурой секс-меньшинств), однако она была отменена. Вероятнее всего — из-за боязни стычек с казаками: те на днях заявили, что не допустят проведения ЛГБТ-фестиваля в Екатеринбурге.