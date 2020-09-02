Они заявили, что не допустят его проведения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уральские казаки решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой запретить неделю гордости ЛГБТ, которая должна начаться в Екатеринбурге 7 сентября. Решение было принято на казачьем сходе, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Казаков поддержали представители национальных диаспор, а также религиозных конфессий. «В Библии и Коране расхождений нет — по крайней мере по этой теме», — пошутил на сборе руководитель свердловских мусульман имам Хазрат.

Главная цель казаков — противодействие распространению ЛГБТ-движения в России. «Но действовать мы будем строго в рамках закона», — заявил URA.RU заместитель атамана станицы «Горный Щит» Олег Богуневич. По его словам, поддержать уральцев готовы казаки из других регионов России. «Мы не должны оставить все это без ответа», — пояснил заматамана.

Ранее URA.RU сообщало, что символом фестиваля гордости ЛГБТ, который должен пройти в Екатеринбурге с 7 по 13 сентября, выбрали зверя с герба Свердловской области и Екатеринбурга — соболя.