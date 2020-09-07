Курганские власти продают акции скандального госпредприятия

В регионе продают акции «Курортов Зауралья», которым принадлежит санаторий «Озеро Медвежье» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Курганской области продают 49% акций АО «Курорты Зауралья», которому принадлежат региональные санатории. Данная информация указана на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Аукцион по продаже 49% пакета обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества „Курорты Зауралья“», — говорится на сайте департамента. Дата аукциона назначена на 7 октября.

На аукционе будет продан пакет из 13264 акций. Стартовая цена пакета составляет 359 059 000. В аукционе смогут принять участие только те, кто внесет задаток, составляющий 20% от цены пакета.

На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с директором предприятия Элиной Сахаровой. В приемной ответили, что она уехала на совещание.

Предприятию принадлежат санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща» и «Лесники». В 2019 году компания дважды безуспешно выставляла на продажу санаторий «Лесники». Несколько раз становилось известно о долгах «Курортов Зауралья» перед сотрудниками, а руководители компании фигурировали в уголовных делах о сокрытии крупных сумм от налоговой службы и присвоениях денег. В начале года стало известно, что бывший главбух предприятия украла у «Курортов Зауралья» более 1,3 млн рублей