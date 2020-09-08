Люди в костюмах выступили за то, чтобы дать актеру реальный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Во время оглашения приговора актеру Михаилу Ефремову около здания суда происходил самый настоящий маскарад. Об этом рассказал присутствовавший на месте событий корреспондент URA.RU Владимир Андреев.

«Около здания суда собрались как сторонники, так и противники приговора. Устраивали перфомансы, в том числе цирковые. Около места, откуда обычно выводят заключенных из Пресненского суда, стоит толпа журналистов и сторонники Ефремова, которые скандируют: „Позор“. Несколько человек полиция задержала потому, что они пытались провести обряд вуду», — рассказал Андреев.

По словам нашего корреспондента, сторонники приговора для Ефремова хотели показать, что суд над ним — это цирк. По их мнению, на костях погибшего в ДТП Сергея Захарова было устроено целое представление. Тем не менее, людей, желающих освобождения актера, было больше. Поддержать Ефремова приходил даже артист Никита Джигурда. Сейчас, по оценкам корреспондента URA.RU, около здания находятся порядка 150 человек.

8 сентября Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП. Артист устроил аварию в июне, его Jeep вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Следствие установило, что в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения.

К зданию суда пришли сторонники Михаила Ефремова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Те, кто выступал за приговор для актера, устроили маскарад около здания суда, объясняя, что суд превратили в цирк Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большая часть пришедших сторонников Ефремова — пожилые женщины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По оценкам нашего корреспондента, около здания суда собралось 150 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поддержать Михаила Ефремова пришел Никита Джигурда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция задерживала людей, которые, якобы, пытались провести обряд вуду около здания суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU