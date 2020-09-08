08 сентября 2020
07 сентября 2020

Заместитель Артюхова лишится важной сферы влияния в ЯНАО

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, совещание, обсуждение, чиновник, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Ответственность за оценку состояния дорог на Ямале могут снять с первого замгубернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников может перестать контролировать оценку состояния автодорог общего пользования в регионе. Пункт о снятии этих полномочий с чиновника содержится в новом проекте постановления о дорогах Ямала. Документ опубликован на сайте окружного правительства.

Готовящееся постановление изменит предыдущий документ от 2014 года. В нем прописан порядок оценки содержания дорог регионального и муниципального значения в ЯНАО. В пункте 4 сказано, что контролировать исполнение всех требований должен первый замгубернатора Ситников. Новое постановление меняет эту строку. «Пункт 4 признать утратившим силу», — говорится в проекте постановления.

Теперь документ должен подписать губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В окружном правительстве URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. Корреспондент агентства направил письменный запрос в пресс-службу, ответ на него пока не поступил.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Ситников, курирующий в правительстве ЯНАО дорожное хозяйство и агропром, в сентябре станет депутатом заксобрания и покинет пост замгубернатора. Его преемником в правительстве называют нынешнего главу Муравленко Александра Подорогу. Собеседники URA.RU настаивают, что именно в свете скорого назначения мэр сопровождал губернатора Артюхова в его большой поездке по округу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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