Экс-мэр челябинского города получил шанс на освобождение

Вячеслав Истомин не теряет надежды выйти на свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Копейска (Челябинская область) Вячеслав Истомин, отбывающий наказание в колонии строгого режима за получение взяток, получил очередной шанс выйти на свободу раньше срока. 7 августа областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката бывшего градоначальника. Защита Истомина требовала отменить постановление Копейского городского суда, который не стал рассматривать прошение экс-мэра об условно-досрочном освобождении (УДО).

«Суд апелляционной инстанции направил материал на новое рассмотрение в тот же суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. Ранее Истомина, подававшего ходатайство в Копейске, отказались выпустить по УДО, мотивируя это тем, что адвокаты экс-мэра нарушили сроки подачи бумаг.

Копейский суд должен будет рассмотреть ходатайство Истомина заново. Это будет уже четвертая попытка экс-мэра выйти из колонии. Он уже пытался добиться УДО, а также замены наказания более мягким. Но ему отказывали из-за наличия взысканий.

Истомин был мэром Копейска с 2011 по 2016 год. Его задержали оперативники УФСБ по Челябинской области. Суд приговорил Истомина к 4,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за получение взяток.