Панин заявил, что готов встать на колени ради свободы Ефремова

Ради свободы Михаила Ефремова актеры готовы стоять на коленях перед президентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Алексей Панин готов встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным ради помилования его коллеги Михаила Ефремова. В своем интервью артист подчеркнул, что не знает, был ли Ефремов на самом деле за рулем.

«Если для этого (помилования Ефремова) нужно, чтобы артисты и вообще люди вышли на улицы и встали бы на колени перед президентом, я буду в первых рядах. Буду у Мавзолея на коленях просить президента, чтобы помиловали Мишу Ефремова», — заявил Панин в интервью «Ридусу».

Актер попросил Путина прислушаться и к другому артисту, Ивану Охлобыстину, который также просил помилования для Ефремова у президента. Панин надеется, что глава государства проявит милосердие.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы в начале июня. Следствие установило, что в момент аварии артист был пьян. Сергей Захаров, водитель машины, с которой столкнулся Jeep Ефремова, умер в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии. Перед вынесением приговора возле здания суда поклонники и противники Ефремова устроили маскарад и даже ритуал вуду, нескольких человек задержали.