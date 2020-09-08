Полиция взяла под охрану гей-фестиваль в Екатеринбурге. ФОТО из закрытого воркшопа

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Возле места проведения мероприятия дежурил экипаж ППС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники полиции взяли под охрану фестиваль «Уральская неделя гордости», организованный Ресурсным центром ЛГБТ. Одно из офисных помещений в центре Екатеринбурга, где прошло открытие фестиваля, охраняли экипажи ППС — передает с места корреспондент URA.RU.

Первым мероприятием гей-фестиваля стал мастер класс «Гендерная нейтральность в макияже». «Сперва стилист Зарина Мирзаалиева рассказала, как менялась мода, как в женскую одежду привносились элементы мужского костюма, и о личностях, которые ломали стереотипы о моде», — сообщил журналист агентства.

Также стилистка говорила о стильной мужской одежде. После нее визажист Мари Борисова рассказала об использовании косметики в мужских и женских образах, нанося макияж на одну из девушек-моделей.

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По словам представителя Ресурного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Аллы Чикинды, в целях безопасности трансляция с мероприятия не велась. Фотографии с него будут опубликованы в соцсетях Ресурсного центра.

Гей-фестиваль в Екатеринбурге стартовал, несмотря на активное противодействие со стороны уральских казаков. Однако события, произошедшие накануне (когда служивые вышли на улицы Екатеринбурга ловить геев) активно обсуждались среди участников воркшопа.

«В конце мероприятия ведущие попросили всех быть осторожными и не ходить по улице по одному, — рассказал журналист URA.RU. — Но отметили, что полицию, которая стоит на улице, можно не бояться». «Она здесь специально, чтобы нас охранять», — сообщил один из организаторов фестиваля.

Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Зарина Мирзаалиева рассказывает, как менялась мода
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
А Мари Борисова — как наносить макияж
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Воркшоп про моду и макияж в рамках Недели гордости. Екатеринбург
Экипаж ППС стоял возле помещения, где проходил мастер-класс, все время
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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