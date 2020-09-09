Российским регионам пообещали заморозки

В шести регионах России в ближайшее время прогнозируются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Заморозки прогнозируются в Поволжье, Оренбургской области, на юге Тюменской области, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях», — заявил он ТАСС. По прогнозам, заморозки достигнут до минус 2-3 градусов.
Сезон заморозков в этом году начался рано, отметил Вильфанд. Обычно в этих регионах температура начинает опускаться ниже нуля в середине сентября, заключил он.
Ранее Вильфанд предсказывал похолодание в Москве с 8 сентября. Так, в пятницу, 11 сентября, в столице России похолодает до +15 градусов, передает телеканал 360.
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