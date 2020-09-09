Российским регионам пообещали заморозки

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В ряде регионов похолодает до минус 2-3 градусов, сообщил Роман Вильфанд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В шести регионах России в ближайшее время прогнозируются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки прогнозируются в Поволжье, Оренбургской области, на юге Тюменской области, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях», — заявил он ТАСС. По прогнозам, заморозки достигнут до минус 2-3 градусов.

Сезон заморозков в этом году начался рано, отметил Вильфанд. Обычно в этих регионах температура начинает опускаться ниже нуля в середине сентября, заключил он.

Ранее Вильфанд предсказывал похолодание в Москве с 8 сентября. Так, в пятницу, 11 сентября, в столице России похолодает до +15 градусов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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