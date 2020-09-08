В офисе «Открытой России» в Москве проводят обыск по делу ЮКОСа

Полицейские пришли с обыском в московский офис организации «Открытая Россия». Адвокат Сергей Бадамшин связал это с делом ЮКОСа.
«Обыск проходит в московском офисе „Открытой России“ по делу ЮКОСа» — цитирует Бадамшина ТАСС. Тем временем «Коммерсант» сообщает, что обыски проходят и в редакции «МБХ Медиа», которое основал бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский.
Ровно два месяца назад, 9 июля, В офисе «МБХ медиа» также прошел обыск, связанный с делом ЮКОСа, напоминает RT. А неделю назад, 3 сентября, полицейские задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и арестовал его на 14 суток, передает «Федеральное агентство новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в