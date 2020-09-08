08 сентября 2020

В офисе «Открытой России» в Москве проводят обыск по делу ЮКОСа

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, мотоцикл, надпись, полиция
Полиция нагрянула в московский офис «Открытой России» Фото: Илья Московец © URA.RU
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Последствия дела ЮКОСа

Полицейские пришли с обыском в московский офис организации «Открытая Россия». Адвокат Сергей Бадамшин связал это с делом ЮКОСа.

«Обыск проходит в московском офисе „Открытой России“ по делу ЮКОСа» — цитирует Бадамшина ТАСС. Тем временем «Коммерсант» сообщает, что обыски проходят и в редакции «МБХ Медиа», которое основал бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский.

Ровно два месяца назад, 9 июля, В офисе «МБХ медиа» также прошел обыск, связанный с делом ЮКОСа, напоминает RT. А неделю назад, 3 сентября, полицейские задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Тверской суд Москвы признал его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и арестовал его на 14 суток, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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