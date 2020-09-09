Лукашенко раскрыл, зачем ходил с автоматом во время протестов

Лукашенко хотел показать, что он не трус, поэтому взял в руки автомат Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил российским журналистам, зачем во время протестов в Минске 23 августа он вышел из вертолета с автоматом в руках. По его словам, он сделал это, чтобы показать, что он не трус.

Митинг у Дворца независимости в Минске проходил 23 августа. Протестующих остановил ОМОН. Ко Дворцу Лукашенко вместе с 15-летним сыном Николаем прилетел на вертолете, у обоих в руках было оружие. «Главное [показал] — я не трус и не боюсь. То есть, никуда я не бежал и бежать не собираюсь. И дети мои тоже никуда не поедут», — объяснил свой поступок Лукашенко.

По его словам, в его охране было всего три человека, а пресс-секретарь боялась, что где-то поблизости мог быть снайпер. «Меня там за руки, за ноги держали, чтобы я не выходил, потому что, а вдруг там снайпер, а вдруг что и прочее. Я говорю: «Нет, я должен выйти», — добавил Лукашенко.

Выборы белорусского президента состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал убедительную победу. После оглашения результатов страну охватили протесты, передает агентство Nation News. Лукашенко согласен провести новые досрочные выборы, но после принятия новой конституции в Белоруссии.