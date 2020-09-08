Василий Ким не смог попасть на досрочное голосование Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени перед выборами пропал избирательный участок №1945. Об этом URA.RU рассказал кандидат в депутаты Московского муниципального округа Василий Ким, который решил проверить, как там проходит досрочное голосование. Участковую комиссию по заявленному адресу он не обнаружил.

«Когда открылось досрочное голосование, я решил проверить, как оно проходит. Пришел в ресторан „Соловьиная роща“, где должен был находиться избирательный участок, но там никого из избиркома не было. Сотрудники заведения сказали, что впервые слышат о том, что там должно проходить досрочное голосование», — пояснил агентству Ким.

Кандидат в депутаты направил жалобы в Центральную избирательную комиссию и в прокуратуру. В Тюменском избиркоме URA.RU пояснили, что досрочное голосование в УИК №1945 проходит в штатном режиме: «Никаких нарушений там нет. Избирательная комиссия работает в здании ресторана со 2 сентября, но специалисты находятся на месте с 16 до 20 часов. Возможно, кандидат в депутаты просто пришел туда в другое время», — рассказали агентству в Тюменском избиркоме.

Ранее агентство писало о том, что жителей Тюменского района возмутила предвыборная агитация на кладбище поселка Боровский. В соседнем селе Богандинском в списки избирателей включили жильцов несуществующих домов.