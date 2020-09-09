Беларусь подключилась к испытанию вакцины от коронавируса из РФ

Минздрав Белоруссии заканчивает подготовительный этап массового использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Наш минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний. В ближайшее время он должен быть завершен. Вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством, и после этого начнется ее использование», — приводит слова политика издание «Белта». Головченко не уточнил сроки начала массового испытания препарата.
Сам белорусский премьер еще 3 сентября сделал прививку от COVID-19. По его словам, после вакцины он «чувствует себя отлично».
О том, что Беларусь испытает российскую вакциную, договорились президент РФ Владимир Путин и глава республики Александр Лукашенко. Также на этой неделе добровольная вакцинация от коронавируса началась в Москве, сообщает «
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